Un'ispezione è stata avviata presso l'ente cefpas in seguito alle accuse di nepotismo e a una serie di incarichi sospetti. In particolare, sono stati identificati 75 contratti affidati tra il 1° e il 10 del mese, ciascuno del valore di circa 6.000 euro. Tra i soggetti coinvolti ci sono parenti di alcuni dipendenti dell’ente, e l’assegnazione di questi incarichi sembra essere avvenuta in tempi molto rapidi. Sono in corso verifiche per chiarire i criteri di assegnazione e la regolarità delle procedure.

? Punti chiave Chi sono i parenti coinvolti negli incarichi da 6.000 euro?. Come sono stati assegnati 75 contratti in soli dieci giorni?. Quali politici sono citati nella denuncia alla Procura di Caltanissetta?. Perché la Commissione Antimafia ha deciso di intervenire sul Cefpas?.? In Breve 75 incarichi co.co.co. con retribuzioni oltre 6mila euro assegnati tra 3 e 13 febbraio.. Beneficiari includono Simona Sinagra, Alessia Capozza, Onofrio Magno e Carmelo Esposito.. L'assessore Marcello Caruso e la commissione antimafia di Antonello Cracolici avviano ispezioni.. Denuncia presentata dal deputato Nello Dipasquale presso la Procura di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cefpas, ispezione dopo le accuse di nepotismo: 75 incarichi sospetti

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