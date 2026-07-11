Una ragazza di 22 anni è stata aggredita in metropolitana a Milano, subendo insulti, sputi e una coltellata. La giovane ha raccontato di non riuscire a vedere e di aver pensato di morire, con il sangue che le impediva di respirare. La vittima, di origine marocchina, dovrà convivere con i segni dell’attacco per il resto della vita, sperando che gli interventi chirurgici possano ridurne gli effetti estetici.

Milano – “Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare”. La ventiduenne marocchina Malika (nome di fantasia) dovrà convivere per tutta la vita coi segni di un agguato insensato, sperando che la chirurgia riesca ad attenuarne almeno gli effetti estetici. La ragazza, accoltellata al volto dal ventisettenne algerino Mohammed Saidi, ha messo a verbale quello che è accaduto prima del raid di giovedì: la passeggiata in centro, l’incontro casuale con alcuni amici e l’attesa del treno della M3 alla stazione Duomo. Il racconto. La chiacchierata tra Malika e A. viene interrotta dalla comparsa improvvisa di Saidi, arrestato alle 4 per aver danneggiato alcune auto e scarcerato in mattinata con divieto di dimora a Milano: “ Si rivolgeva a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclamava: “Che c. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, la ragazza di 22 anni sfregiata in metropolitana: “Gli insulti, gli sputi e la coltellata. Non vedevo, ho pensato di morire”

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Una ragazza di 23anni è stata sfregiata sulla metropolitana di Milano per aver guardato un uomo.

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