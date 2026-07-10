Fratelli d’Italia ha inviato una email a Report rispondendo a una richiesta di segnalazioni per possibili inchieste, usando toni provocatori. La comunicazione è stata inviata dopo che si sono diffuse notizie su un presunto rapporto tra Ranucci e Lavitola. La mail contiene commenti critici, senza dettagli specifici su fatti o persone coinvolte. La posizione del partito non indica l’avvio di indagini o accuse formali, ma si limita a rispondere alla richiesta di informazioni.

Fratelli d’Italia risponde alla richiesta di segnalazioni per possibili inchieste da parte di ‘Report’ con una mail dai toni provocatori. “Vi segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pregiudicato, massone e faccendiere, indagato per essere il presunto mandante dell’attentato al conduttore di ‘Report’ – si legge – Il rapporto di amicizia è stato più volte confermato dallo stesso Ranucci in diverse interviste e dichiarazioni pubbliche, oltre che da una fotografia scattata all’interno del ristorante dello stesso Lavitola e pubblicata dai mezzi di informazione. Siamo certi che la squadra di ‘Report’ approfondirà la vicenda con rigore giornalistico e che vaglierà questa storia con la massima attenzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ranucci e Lavitola amici: la “segnalazione” di Fratelli d’Italia in una mail a Report

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