Milano 41enne trovato morto a Corsico | l' arrivo dei carabinieri

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Corsico, in provincia di Milano. La scoperta è avvenuta dopo che i vicini, segnalando un cattivo odore, hanno chiamato i carabinieri. La morte potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.