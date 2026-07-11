Milano 41enne trovato morto a Corsico | l' arrivo dei carabinieri
Un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Corsico, in provincia di Milano. La scoperta è avvenuta dopo che i vicini, segnalando un cattivo odore, hanno chiamato i carabinieri. La morte potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.
Un uomo di 41 anni, italiano, è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione a Corsico, in provincia di Milano. La morte dell’uomo potrebbe risalire a qualche giorno fa: ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa del quarantunenne, già noto alle forze dell’ordine, per il cattivo odore. Il cadavere presentava segni compatibili con una morte violenta e tra le ipotesi c’è anche quella dell’omicidio. Sono in corso accertamenti da parte della Compagnia di Corsico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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