Milano 41enne italiano trovato morto in casa | aveva diverse ferite da taglio all' addome
Un uomo di 41 anni italiano è stato trovato morto in un appartamento al ottavo piano di un edificio in provincia di Milano. Il corpo è stato scoperto intorno alle 15 e presentava diverse ferite da taglio all’addome. L’uomo aveva alcuni precedenti di polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso.
Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni, con piccoli precedenti di polizia. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello, probabilmente l'arma del delitto., A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dall'appartamento accanto. Quando i pompieri sono entrati hanno trovato il cadavere, già in stato di decomposizione. Il corpo presentava diverse ferite da coltello all'addome. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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