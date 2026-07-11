Milano 41enne italiano trovato morto in casa | aveva diverse ferite da taglio all' addome

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni italiano è stato trovato morto in un appartamento al ottavo piano di un edificio in provincia di Milano. Il corpo è stato scoperto intorno alle 15 e presentava diverse ferite da taglio all’addome. L’uomo aveva alcuni precedenti di polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso.