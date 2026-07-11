Milano 40enne italiano trovato morto in casa | aveva diverse ferite da taglio all' addome

Un uomo di 40 anni, con precedenti di polizia, è stato trovato morto in un appartamento a Corsico, in provincia di Milano. Il suo corpo presentava diverse ferite da taglio all'addome. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sull’identità o sulle circostanze.

Il cadavere di un uomo è stato trovato verso sera in un appartamento di un palazzo di Corsico, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 40 anni, con precedenti di polizia, la cui identità non è ancora stata resa nota., A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dall'appartamento accanto. Quando i pompieri sono entrati hanno trovato il cadavere, già in stato di decomposizione. Il corpo presentava diverse ferite da coltello all'addome. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo per il reato di omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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