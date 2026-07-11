Milan Top News | Gila si presenta Leao cosa succede? Juventus su Tomori!

Il difensore spagnolo ha firmato e si è presentato ai tifosi con un breve discorso. Nel frattempo, la società ha avviato trattative per il rinnovo di Leao, con incontri programmati nei prossimi giorni. La Juventus ha manifestato interesse per il difensore inglese, con un’offerta formale arrivata nelle ultime ore. Oggi anche il capitano ha svolto allenamenti individuali, mentre il tecnico ha diretto una sessione tattica aperta ai media.

Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Nella giornata di oggi il nuovo acquisto Mario Gila, ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero, ma non è tutto. Tanto mercato in giornata: dal possibile interessamento della Juventus per Tomori fino all'ufficialità di Hjulmand all'Atletico Madrid, passando anche per il futuro di Rafael Leao. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, Tomori verso l'addio. La Juventus torna a seguire con molta attenzione Fikayo Tomori, che potrebbe lasciare il Milan dopo l'arrivo di Mario Gila e con il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, Gila è (finalmente) ufficiale: le sue prime parole in rossoneroIl nuovo difensore rossonero ha rilasciato le primissime dichiarazioni dopo la firma del contratto con il suo nuovo club. spaziomilan.it

TOP NEWS del 10 luglio: Mario Gila day. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del MilanGiornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. milannews.it