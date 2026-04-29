Calciomercato Milan le Top News di rassegna | Leão ceduto? Occhio alla rivoluzione Svolta per Gila

Nella mattina di oggi, sabato 26 aprile 2026, sono state diffuse le principali notizie legate al calciomercato del Milan. La società rossonera ha registrato diverse operazioni sia in entrata sia in uscita, mentre si attendono sviluppi importanti in vista della prossima stagione 2026-2027. Tra le voci più insistenti, si parla di una possibile cessione di uno dei suoi giocatori chiave e di una svolta riguardante un attaccante.

Siamo arrivati alla fase finale del campionato di Serie A 2025-26 e il Milan deve conquistare 6 punti per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Fondamentale, quindi, portarsi a casa tre punti nella partita di domenica pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo. Spazio, comunque, a tantissimo calciomercato in casa Milan: i rossoneri continuano la ricerca dell'attaccante, con Leão che potrebbe essere sacrificato. Novità importanti anche per quanto riguarda Mario Gila della Lazio. Il Milan in prestito: occhio ai ripensamenti sui possibili riscatti. Due centrocampisti in partenza. Ecco le top news da Pianeta Milan del 29 aprile 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Leão ceduto? Occhio alla rivoluzione. Svolta per Gila CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER… Notizie correlate Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: tra Gila in difesa e il sogno Goretkza. In attacco spunta luiDal possibile approdo di Leon Goretkza , alle voci di mercato legate a Gonçalo Ramos , fino agli osservatori per Konè: la rassegna di oggi di... Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta FagioliMattina molto importante, questa di mercoledì 22 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti -... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Milan, Gila difensore eccezionale, tra i migliori in Serie A; Calciomercato Milan, interesse dalla Francia per Fofana; Calciomercato Milan, Tiago Gabriel nel mirino: le ultime; Calciomercato Milan, contatti intensificati per Goretzka e apertura del tedesco. Calciomercato Milan, anche Gonçalo Ramos le mirino per l’attacco: l’indiscrezioneIl calciomercato Milan per l'estate si preannuncia infuocato, con i rossoneri che nel reparto avanzato metteranno in atto una vera e propria rivoluzione. La ... news-sports.it Calciomercato Milan, Goretzka pista calda: dialoghi costanti e vantaggio rossonero sulla concorrenza. Cosa sta succedendoCalciomercato Milan, Goretzka pista calda: dialoghi costanti e vantaggio rossonero sulla concorrenza. Cosa sta succedendo ... calcionews24.com #Calciomercato @acmilan, “contatti con l’entourage di @nicolas_nj11”: la richiesta shock del Chelsea - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Jackson #transfers x.com #Calciomercato #Milan, #Moretto svela i dettagli su Mario #Gila #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook