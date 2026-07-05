Milan Top News | ore decisive per Gila assalto a Inácio e la tentazione Barcellona per Leão

Da pianetamilan.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato estivo del Milan si sta avvicinando a momenti cruciali, con trattative in corso per il rinnovo di un attaccante e l’assalto a un difensore brasiliano. Si parla anche di un interesse del Barcellona per un attaccante portoghese. Le operazioni coinvolgono diverse società e agenti, con incontri e negoziati che si intensificano nelle ultime ore.

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Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase più calda, delineando una strategia che unisce scatti decisivi, suggestioni internazionali e una fitta rete di contatti internazionali. La dirigenza rossonera, sotto la guida del fondo RedBird, si muove simultaneamente su più tavoli per strutturare l'organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Dalla finalizzazione della retroguardia fino ai nodi legati alle corsie esterne e ai vice-bombardieri, la mattinata di oggi, domenica 5 luglio 2026, ha tracciato le linee guida dei prossimi movimenti del club meneghino. Ecco a voi le Top News selezionate e analizzate per voi. Difesa: domani la chiusura per Gila, ma i colpi saranno due. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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