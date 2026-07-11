Milan senti Gattuso | Gila? Fosse stato per Fabiani e Lotito sarebbe rimasto

Gennaro Gattuso ha iniziato il suo incarico come nuovo allenatore della Lazio. Durante una dichiarazione, ha detto che se fosse stato per Fabiani e Lotito, Gila sarebbe rimasto nella squadra. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, segnando l'inizio della sua gestione. Gattuso ha anche parlato della sua volontà di lavorare con i giocatori a disposizione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

È ufficialmente iniziata l'era di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, sulla panchina della Lazio. Nel giorno dell'incontro con la stampa, il nuovo allenatore biancoceleste ha toccato subito uno dei temi più caldi del momento: la dolorosa cessione di Mario Gila al Milan, operazione che ha fruttato 30 milioni di euro alle classi del club di Claudio Lotito. Milan, Gattuso su Gila: "Chi non vuole stare non deve rimanere". Con la solita schiettezza, Gattuso ha voluto far chiarezza sulle dinamiche che hanno portato l'idolo della difesa biancoceleste a sposare e approvare il progetto del Milan di Amorim. Nessun caso di mercato e... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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