La Lazio ha richiesto un’offerta di circa 40 milioni di euro per Gila, con il presidente che ha dichiarato di non voler scendere sotto questa cifra. Il Napoli, invece, sta valutando un’operazione per Buongiorno, calciatore del Monza, che interessa anche a Gattuso. Il club partenopeo ha avviato i contatti con l’entourage dell’atleta, mentre la Lazio mantiene la posizione forte sulla trattativa per Gila. La questione rimane aperta, senza sviluppi definitivi.

Possibili intrecci di mercato tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la Lazio di Lotito, in vista della sessione estiva per costruire le rose per la prossima stagione. “Per il portiere prosegue la trattativa con Kovar del PSV che sarà impegnato nella prossima Coppa del Mondo. Voci anche su Ivan Provedel che piace al Napoli e non solo. Ma dalla Lazio si registrano problemi per Gila: il club biancoceleste non vuole darlo via, perderà già Romagnoli e non vuole privarsi di un altro centrale. Lotito inoltre spara altissimo: 30 milioni di euro, gelando De Laurentiis. E Gattuso, approdato sulla panchina laziale, vorrebbe Buongiorno che apprezza da quando è ct ma il Napoli non vuole darlo”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lotito spara alto per Gila, Gattuso vuole Buongiorno

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