Il Milan ha annunciato che Christian Pulisic si è infortunato durante il pre campionato. Lo stop non è di breve durata e potrebbe influenzare le decisioni di mercato del club. La situazione ha attirato l'attenzione di alcuni commentatori, tra cui un giornalista sportivo, che ha riferito che l’attaccante chiederebbe circa 8 milioni di euro di ingaggio. La condizione fisica del giocatore potrebbe avere ripercussioni sulla trattativa e sulla composizione della rosa.

Il pre campionato del Milan si apre in salita e con una pesantissima tegola che rischia di ridisegnare le strategie sul mercato. Christian Pulisic si ferma nuovamente, questa volta lo stop, però, non è solo un piccolo guaio fisico, ma è un vero e proprio caso che può trasformarsi anche in economico. Milan, Pulisic che guaio!. Le notizie che arrivano dall'infermeria sono tutt'altro che rassicuranti: gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato una microfrattura che richiede riposo e molta cautela. I tempi di recupero sono molto lunghi: stiamo parlando di circa 45 giorni, ovvero un mese e mezzo. Questo significa che l'esterno statunitense salterà l'intera preparazione estiva: Rúben Amorim, infatti, non l'avrà a disposizione per i test tattici pre stagionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti su Pulisic: "Mi sembra che voglia 8 milioni di euro di ingaggio"

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