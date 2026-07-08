Durante la partita contro il Belgio, Christian Pulisic ha subito un nuovo infortunio. Il giocatore, già criticato per aver trascorso un anno senza scendere in campo, ha lasciato il campo in modo precauzionale. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero. Il Milan monitora la situazione, mentre i tifosi restano in ansia per le sue condizioni.

Il Milan e tifosi rossoneri tornano a tremare per le condizioni di Christian Pulisic. L'esterno statunitense ha rimediato un nuovo infortunio durante la sfida andata in scena contro il Belgio. Una vera e propria mazzata che rischia di condizionare l'inizio della nuova stagione del Milan sotto la guida di Amorim. A parlare della situazione è stato il giornalista Carlo Pellegatti. Milan, Pellegatti: "Quando ci saranno le cessioni, il club dovrà.". Nell'ultimo video postato sul suo canale YouTube, lo storico giornalista rossonero non ha nascosto la sua forte preoccupazione, invitando il club a fare delle riflessioni di mercato legate proprio alla cartella clinica dell'attaccante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti su Pulisic: "Grande giocatore, ma è un anno che non gioca"

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