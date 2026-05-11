La leggenda del Barcellona ha sconcertato che i campioni di Spagna possano rinunciare all’acquisto di Marcus Rashford | ’30 milioni di euro sono un affare Mi sembra una follia’

Le recenti dichiarazioni di Ronald Koeman hanno acceso discussioni nel mondo del calcio, poiché l’ex allenatore del Barcellona ha criticato la decisione del club di non procedere all’acquisto di Marcus Rashford. Koeman ha definito “pazzo” il rifiuto di investire 30 milioni di euro per il giocatore, sottolineando come questa cifra rappresenti un affare. La notizia ha suscitato reazioni e analisi tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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2026-05-11 12:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman afferma che i campioni di Spagna sarebbero “pazzi” a non ingaggiare Marcus Rashford a titolo definitivo. Rashford ha coronato un periodo di prestito di una stagione di grande successo con un brillante calcio di punizione mentre il Barça ha conquistato il titolo della Liga ieri sera vincendo 2-0 sul Real Madrid. Che momento per Marcus Rashford! Un calcio di punizione straordinario che porta il Barcellona in vantaggio e lo vede avvicinarsi alla conquista del titolo stasera??????????? @sbk 18+ ??????????????????????? pic.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La leggenda del Barcellona ha sconcertato che i campioni di Spagna possano rinunciare all’acquisto di Marcus Rashford: ’30 milioni di euro sono un affare. Mi sembra una follia’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Posizione del Barcellona sull’affare Marcus RashfordFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Barcellona non vuole pagare l’opzione da 26 milioni di sterline nel... Rapporto Manchester United: l’aggiornamento di Marcus Rashford cade, con il Barcellona che ha una scadenza per prendere o lasciareSito inglese: Marcus Rashford deve ancora affrontare un futuro incerto e il tempo stringe perché il Barcellona prenda una decisione se vuole...