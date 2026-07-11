Milan parla Orlando | Leao? Ora sta giocando bene nel suo ruolo è fantastico

Un giocatore del Milan ha segnato una rete decisiva nel secondo tempo, portando la squadra alla vittoria. L’attaccante ha concluso con un tiro preciso in area avversaria. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1. La squadra ha mantenuto il possesso palla per gran parte del match, creando numerose occasioni da gol. Nel finale, i padroni di casa hanno resistito agli attacchi avversari e conquistato i tre punti.

La nuova era del Milan ha finalmente preso il via: Amorim è infatti sbarcato a Milano. Il tengo portoghese, nel pomeriggio di ieri, è arrivato a Linate prime accolto dai dirigenti del club e da diversi tifosi che hanno voluto dargli il benvenuto. Milan, Orlando su Leao: "Per come sta giocando.". Il programma, ora come ora, prevede il trasferimento a Milanello, per visitare la struttura, e poi la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 presso Casa Milan. Nel frattempo però, l'allentare rossonero non ha nascosto il grande entusiasmo per la sua nuova avventura. Intanto, però, le ombre del calciomercato non abbandonano il club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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