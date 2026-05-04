Salvate il soldato Leao | per il suo bene scappi dal Milan e da Allegri

Rafa Leao, protagonista della stagione 20212022 con il Milan, è stato riconosciuto come il miglior giocatore della Serie A e premiato come MVP dalla Lega Calcio. Dopo aver vissuto momenti di grande successo, si parla ora di un possibile addio al club e di un allontanamento dall’allenatore. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre si attendono sviluppi sul futuro del calciatore.

Per un momento Rafa Leao è stato il giocatore più forte della Serie A. Letteralmente: nella stagione 20212022, quella dello scudetto rossonero, fu nominato Mvp del torneo dalla Lega Calcio. Titolo buono per sponsor e statistiche, che però riconosceva lo strapotere fisico e tecnico di questo ragazzo, in grado di trascinare il Milan a un trionfo insperato con 11 gol e 10 assist. Oggi di quel calciatore non resta quasi più nulla. Leao non segna (solo 9 reti in campionato), ma non è mai stato questo il suo punto di forza. Leao non dribbla, non corre, non “surfa” più sulla fascia e nelle esultanze, il suo marchio di fabbrica. È l’ombra di se stesso: un giocatore semplicemente normale, l’etichetta più triste per uno con il suo talento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvate il soldato Leao: per il suo bene scappi dal Milan (e da Allegri) Notizie correlate Allegri dopo Cremonese-Milan: “Una vittoria in meno alla quota Champions. Leao si muove bene da centravanti”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A... Leggi anche: Leao Milan, il retroscena da Milanello: dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri Una raccolta di contenuti Tutti i soldati auspicano un ritorno a casa.SALVATE IL SOLDATO RYAN (USA, 1998). Diretto da Steven Spielberg. Interpretato da Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Matt Damon, Jeremy Davies, Giovanni Ribisi, Harve Presnell, Vin Diesel, Dennis ... mymovies.it Dune: Parte 3, svelato l'incipit esplosivo: Un Salvate il Soldato Ryan intergalatticoDenis Villeneuve ha superato se stesso nello sconvolgente incipit bellico di sette minuti dominato dal Paul Atreides di Timothée Chalamet svelato al CinemaCon di Las Vegas. Le star di Dune: Parte Tre ... movieplayer.it