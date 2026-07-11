Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila e ha raggiunto un accordo anche per Lorenzo Calvani, terzino sinistro della Primavera della Lazio. La trattativa tra le due squadre riguarda entrambi i giocatori e si è concretizzata nelle ultime ore. Calvani, giovane difensore, passa ai rossoneri in prestito dalla Lazio. La firma ufficiale non è ancora stata annunciata.

L'asse di mercato tra Milan e Lazio è più attivo che mai. Dopo aver chiuso ufficialmente l'acquisto di Mario Gila, i rossoneri hanno raggiunto l'accordo anche per Lorenzo Calvani, terzino sinistro della formazione primavera biancoceleste., Inizialmente, le indiscrezioni parlavano di un'unica trattativa che avrebbe portato sia Gila che Calvani a Milano ma alla fine i club hanno deciso di scorporare le due operazioni. Secondo quanto riportato da Milan News, il Diavolo verserà nelle casse della Lazio 2,5 milioni di euro. Calvani farà parte inizialmente della rosa di Milan Futuro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, non solo Gila: dalla Lazio arriva anche il giovane Calvani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN SHOCK: GILA SEMPRE PIÙ VICINO | E ORA ARRIVA ANCHE UN GIOVANE TALENTO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, non solo Gila: in arrivo anche Calvani. Ecco chi è il giovane terzino

Leggi anche: Milan, non solo Gila: oggi si chiude per il gioiello Calvani. Cifre, dettagli e dove giocherà

Temi più discussi: Gila ma non solo: tra acquisti e cessioni, come cambia la difesa del Milan; Ramos, Gila e non solo: Milan, chi sono i prossimi obiettivi di mercato; Lazio, è gelo tra Lotito e Rocca: Non merito questo clima. E Gila va al Milan per 25 milioni; TRIBUNA.COM * SERIE A: NON SOLO RAMOS E GILA, AMORIM CHIEDE UN NUOVO RINFORZO AL MILAN! ECCO IL RUOLO.

. @acmilan, non solo Gila: oggi si chiude per il gioiello #Calvani. Cifre, dettagli e dove giocherà - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Gila: Al Milan perché è una delle squadre più forti a livello mondiale, per la storia e per le idee del misterMario Gila, che ieri ha firmato un contratto fino al 2031 con il Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero: Ho scelto il Milan perché è una delle squadre più forti a l ... calciomercato.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Il Milan di Amorim prende forma: non solo Gila, ecco chi altro può arrivareIl Milan di Amorim sta prendendo pian piano forma: Gila sta per essere ufficializzato, ma occhio a chi altro può arrivare. spaziomilan.it