Il Milan sta finalizzando il trasferimento di Lorenzo Calvani dalla Lazio. L'operazione si aggiunge all'acquisto di Mario Gila e si conclude oggi. Calvani, difensore con pochi precedenti, passerà al club rossonero con un accordo economico ancora da definire. La cifra dell'affare non è stata comunicata. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di diversi anni e iniziare la sua avventura in squadra.

Contestualmente all' acquisto di Mario Gila, il Milan - sebbene questa operazione figuri come formalmente 'slegata' da quella principale - sta portando a termine il trasferimento in rossonero dalla Lazio anche del giovane Lorenzo Calvani. L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del social network 'X', ha ricordato come oggi sia in programma l'incontro decisivo per la chiusura dell'affare. Le cifre dell'affare Calvani e il ruolo di Kirovski. Calvani si trasferirà dalla Lazio al Milan per una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Il giovane difensore firmerà un contratto triennale con il club di Via Aldo Rossi, con scadenza fissata al 30 giugno 2029, con un'opzione per una quarta stagione a favore dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, non solo Gila: oggi si chiude per il gioiello Calvani. Cifre, dettagli e dove giocherà

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