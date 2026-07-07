Milan non solo Gila | in arrivo anche Calvani Ecco chi è il giovane terzino
Il Milan sta finalizzando l'acquisto di Mario Gila, un difensore centrale. Contestualmente, si parla di un possibile trasferimento di un giovane terzino proveniente dalla Roma. Il nome del calciatore non è stato ancora ufficializzato. La trattativa tra i due club prosegue con incontri in corso. Non sono stati comunicati dettagli sui termini economici o sulle tempistiche.
L'asse di mercato tra Milano e Roma si fa sempre più acceso. Mentre i rossoneri sono ormai alle battute finali per Mario Gila, con l'agente del calciatore attualmente nel Lazio per definire l'uscita, i rossoneri stanno comunque definendo anche un'altra operazione: il Milan, infatti, è vicinissimo per il trasferimento in rossonero di Lorenzo Calvani, promettente terzino sinistro classe 2008 della primavera biancoceleste. Milan, chi è Calvani?. L'obiettivo della dirigenza rossonera è chiarissimo: prelevare il talento per aggregarlo subito al Milan Futuro. N ella seconda squadra rossonera, Calvani avrebbe la possibilità di maturare per poi fare il salto di qualità magari in prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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