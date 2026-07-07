Milan non solo Gila | in arrivo anche Calvani Ecco chi è il giovane terzino

Da pianetamilan.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta finalizzando l'acquisto di Mario Gila, un difensore centrale. Contestualmente, si parla di un possibile trasferimento di un giovane terzino proveniente dalla Roma. Il nome del calciatore non è stato ancora ufficializzato. La trattativa tra i due club prosegue con incontri in corso. Non sono stati comunicati dettagli sui termini economici o sulle tempistiche.

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L'asse di mercato tra Milano e Roma si fa sempre più acceso. Mentre i rossoneri sono ormai alle battute finali per Mario Gila, con l'agente del calciatore attualmente nel Lazio per definire l'uscita, i rossoneri stanno comunque definendo anche un'altra operazione: il Milan, infatti, è vicinissimo per il trasferimento in rossonero di Lorenzo Calvani, promettente terzino sinistro classe 2008 della primavera biancoceleste. Milan, chi è Calvani?. L'obiettivo della dirigenza rossonera è chiarissimo: prelevare il talento per aggregarlo subito al Milan Futuro. N ella seconda squadra rossonera, Calvani avrebbe la possibilità di maturare per poi fare il salto di qualità magari in prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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