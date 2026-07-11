Milan non solo Doué | occhi anche su Belghali Il prezzo è davvero basso

Da pianetamilan.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta valutando l'acquisto di Rafik Belghali, centrocampista del Verona, con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Oltre a Doué, il club ha chiesto informazioni anche sul giocatore algerino, considerato un possibile rinforzo per la mediana. La trattativa con il Verona sembra ancora in fase preliminare, senza dettagli definitivi sulla proposta o sulle modalità di acquisto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan punta Guéla Doué per la fascia destra di Amorim, ma non è l'unico nome per rinforzare il reparto per l'allenatore portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si è informato pure su Rafik Belghali, valutato intorno ai 15 milioni dal Verona. Il terzino algerino si è messo in luce in stagione e anche con l' Algeria durante i Mondiali 2026. Concorrenza anche in Italia visto che è un profilo che piace anche alla Fiorentina. promowebapp Le statistiche di Rafik Belghali ai Mondiali 2026 e col Verona. Durante il Mondiale ha giocato: - 4 partite da titolare con 333 minuti in campo e giocando a tutta fascia a destra. Con il Verona, in Serie A, ha segnato due gol con molti meno tocchi di media, ovvero 37. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan non solo dou233 occhi anche su belghali il prezzo 232 davvero basso
© Pianetamilan.it - Milan, non solo Doué: occhi anche su Belghali. Il prezzo è davvero basso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, occhi su Belghali: il Verona può perdere il suo talento a giugnoDurante il calciomercato estivo, la Roma ha mostrato interesse per il giocatore del Verona Rafik Belghali, considerato un talento emergente.

Calciomercato Milan-Alajbegovi? contatti in corso, Douè e Saelemakers che intreccio - Palhinha, il prezzo di Karetsas e Jashari... Indiscrezioni rossonereIl Milan sta trattando con il giocatore Guéla Doué, fratello di Désiré, attualmente in forza al Psg.

Temi più discussi: Milan, ecco Alajbegovic, l'Inter vira su Guela Doué. Giallo Nico Gonzalez per la Juve; Inter, non solo Khalaili: a destra spunta anche Doué; NEWS - Celik, rinnovo chiuso! Lucumì, Bremer, McTominay, Dovbyk, Lukaku, Khalaili, Thuram e Ramadani saluta; Trovati 19.000 risultati per sportmediaset pagina 3 di 864.

milan non solo douéMilan, chi si rivede: Doué per Amorim, pronto un contratto da 5 anni a 2,5 milioni. Alternativa BelghaliL’allenatore vuole giocare con Saelemaekers a piede invertito e cerca un titolare sull’altra fascia per il suo 3-4-2-1 ... tuttosport.com

milan non solo douéMilan, ritorno di fiamma per Guela Doué: Belghali l'alternativaLe idee di Amorim per quanto concerne gli esterni: due gli obiettivi. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web