Il Milan sta valutando l'acquisto di Rafik Belghali, centrocampista del Verona, con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Oltre a Doué, il club ha chiesto informazioni anche sul giocatore algerino, considerato un possibile rinforzo per la mediana. La trattativa con il Verona sembra ancora in fase preliminare, senza dettagli definitivi sulla proposta o sulle modalità di acquisto.

Il Milan punta Guéla Doué per la fascia destra di Amorim, ma non è l'unico nome per rinforzare il reparto per l'allenatore portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si è informato pure su Rafik Belghali, valutato intorno ai 15 milioni dal Verona. Il terzino algerino si è messo in luce in stagione e anche con l' Algeria durante i Mondiali 2026. Concorrenza anche in Italia visto che è un profilo che piace anche alla Fiorentina. promowebapp Le statistiche di Rafik Belghali ai Mondiali 2026 e col Verona. Durante il Mondiale ha giocato: - 4 partite da titolare con 333 minuti in campo e giocando a tutta fascia a destra. Con il Verona, in Serie A, ha segnato due gol con molti meno tocchi di media, ovvero 37. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Doué: occhi anche su Belghali. Il prezzo è davvero basso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, occhi su Belghali: il Verona può perdere il suo talento a giugnoDurante il calciomercato estivo, la Roma ha mostrato interesse per il giocatore del Verona Rafik Belghali, considerato un talento emergente.

Calciomercato Milan-Alajbegovi? contatti in corso, Douè e Saelemakers che intreccio - Palhinha, il prezzo di Karetsas e Jashari... Indiscrezioni rossonereIl Milan sta trattando con il giocatore Guéla Doué, fratello di Désiré, attualmente in forza al Psg.

Temi più discussi: Milan, ecco Alajbegovic, l'Inter vira su Guela Doué. Giallo Nico Gonzalez per la Juve; Inter, non solo Khalaili: a destra spunta anche Doué; NEWS - Celik, rinnovo chiuso! Lucumì, Bremer, McTominay, Dovbyk, Lukaku, Khalaili, Thuram e Ramadani saluta; Trovati 19.000 risultati per sportmediaset pagina 3 di 864.

? Esterno destro: Guéla #Doué (su cui c’è il Milan) è solo una delle eventuali alternative se non dovesse andare in porto l’operazione #Khalaili. I nerazzurri preparano un’offerta al rialzo per il giocatore dell’US Gilloise che resta l’obiettivo principale. [@FB x.com

Milan, chi si rivede: Doué per Amorim, pronto un contratto da 5 anni a 2,5 milioni. Alternativa BelghaliL’allenatore vuole giocare con Saelemaekers a piede invertito e cerca un titolare sull’altra fascia per il suo 3-4-2-1 ... tuttosport.com

Milan, ritorno di fiamma per Guela Doué: Belghali l'alternativaLe idee di Amorim per quanto concerne gli esterni: due gli obiettivi. msn.com