Durante il calciomercato estivo, la Roma ha mostrato interesse per il giocatore del Verona Rafik Belghali, considerato un talento emergente. La concorrenza per il calciatore si sta intensificando, con altre squadre di Serie A che valutano l’acquisto. Il club giallorosso potrebbe tentare di portarlo in rosa in vista della prossima stagione, mentre il Verona rischia di perdere il suo giocatore a giugno.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, occhi su Belghali: il Verona può perdere il suo talento a giugno

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