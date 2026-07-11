Migranti una casa per l’autonomia Spazio dedicato ai giovani over 18

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto uno spazio dedicato ai giovani over 18 che stanno attraversando il percorso di autonomia e integrazione. La struttura offre supporto per facilitare la transizione dall’accoglienza iniziale alla piena indipendenza. L’obiettivo è aiutare i migranti a sviluppare competenze e ricevere assistenza durante questa fase di passaggio. Il progetto si rivolge a giovani che cercano un ambiente di supporto e accompagnamento nel loro percorso verso l’autonomia.

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Una casa dove trovare un supporto ed essere accompagnati nel percorso di autonomia e integrazione, ricevendo un sostegno nella transizione tra l’accoglienza iniziale e la piena indipendenza. Uno spazio fisico in cui riuscire a superare le proprie fragilità e iniziare un cammino di autonomia. Questo il cuore del progetto “Spazio futuro - Chiavi di Casa“ promosso dal Consorzio Martin Luther King in convenzione con la Sds Fiorentina Nord Ovest e con la collaborazione dell’amministrazione comunale che ruota proprio a un alloggio e che da poco è concretamente operativo a Sesto. All’inaugurazione ufficiale del progetto hanno preso parte tra gli altri il direttore del consorzio Luther King Andrea Malpezzi, la coordinatrice dell’area educativa del consorzio Giusy Tricarico e l’educatrice di riferimento Silvia Labardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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