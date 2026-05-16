Inaugurato a Muggiò “DesTEENazione”, lo spazio multifunzionale in via Confalonieri 23, promosso dall’Ambito di Desio e gestito dal Consorzio Desio Brianza, dedicato alla crescita, all’ autonomia e alla partecipazione attiva dei ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Il progetto nasce per offrire ai giovani e alle famiglie un luogo accessibile dove sviluppare talenti, rafforzare relazioni e trovare opportunità di supporto educativo e inclusione. Lo spazio dispone di ambienti attrezzati per attività di gruppo, laboratori, sessioni di studio e colloqui individuali. Sarà aperto sei giorni su sette con orari flessibili, pensati per rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un spazio multifunzionale dedicato ai più giovani: "Qui coltiviamo il talento"

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