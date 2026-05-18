Nel cuore dell' Oltrarno ecco un nuovo spazio dedicato ai giovani

A Firenze, nel quartiere dell’Oltrarno, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato ai giovani, chiamato 'Santo Spirito Living Room'. Il progetto nasce dall’utilizzo di un fondo che era rimasto vuoto per diversi anni e ora è stato riqualificato, trasformandosi in un punto di incontro culturale e sociale aperto a tutta la città. La struttura si propone di offrire un luogo di aggregazione, promuovendo iniziative rivolte ai giovani e alla comunità locale.

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Firenze, 18 maggio 2026 – A Firenze arriva un nuovo spazio per i giovani: si tratta di 'Santo Spirito Living Room', ed è il nuovo progetto promosso dal Comune in un fondo rimasto inutilizzato per anni e oggi trasformato in un presidio culturale e aggregativo aperto alla città. Il progetto, dedicato in particolare agli under 35, nasce con l’obiettivo di creare un luogo stabile di partecipazione giovanile nel centro storico, capace di entrare nel tessuto sociale e culturale del quartiere attraverso attività artistiche, performative e momenti di incontro aperti alla cittadinanza. Lo spazio sarà gestito dall’ Associazione Culturale I Nuovi Ets,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel cuore dell'Oltrarno ecco un nuovo spazio dedicato ai giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Bologna nasce la LucioTeca: cos’è il nuovo spazio dedicato ai giovani e quando apreBologna, 3 marzo 2026 – Nel cuore del quartiere Navile apre un nuovo punto biblioteca di prossimità dedicato a Lucio Dalla. Un spazio multifunzionale dedicato ai più giovani: "Qui coltiviamo il talento"Inaugurato a Muggiò “DesTEENazione”, lo spazio multifunzionale in via Confalonieri 23, promosso dall’Ambito di Desio e gestito dal Consorzio Desio... Nel cuore dell'Oltrarno ecco un nuovo spazio dedicato ai giovaniInaugurato il nuovo centro culturale e di aggregazione gestito da under 35: un presidio aperto al quartiere tra eventi, socialità e partecipazione ... lanazione.it Riapertura per Belguardo OsteriaNel cuore più autentico dell'Oltrarno, affacciata sui Lungarni fiorentini, Belguardo Osteria si presenta in una veste completamente rinnovata. Un progetto che supera il concetto classico di osteria, t ... nove.firenze.it