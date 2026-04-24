Pozzallo soccorso notturno | 121 migranti sbarcati c’è una donna incinta

Questa notte, nel porto di Pozzallo, una motovedetta ha soccorso e sbarcato 121 migranti. Tra di loro, una donna incinta all'ottavo mese è stata immediatamente trasferita all’ospedale di Modica. L’operazione rientra nelle attività di salvataggio condotte dalle forze di sicurezza nel Mediterraneo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni della donna o sugli altri migranti arrivati.

? Cosa sapere La motovedetta CP 311 ha sbarcato 121 migranti nel porto di Pozzallo questa notte.. Una donna all'ottavo mese di gravidanza è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Modica.. Intorno alle ore 1:50 di questa notte, la motovedetta CP 311 ha varcato l’imboccatura del porto di Pozzallo, concludendo un soccorso iniziato nel tardo pomeriggio di ieri dopo l’intercettazione di un peschereccio in legno sovraccarico proveniente dalla Libia. Il silenzio delle prime ore dell’alba sul lungomare ibleo è stato interrotto dal ritorno della Guardia Costiera, che ha riportato a terra 121 persone recuperate in mare. L’imbarcazione, che aveva...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pozzallo, soccorso notturno: 121 migranti sbarcati, c’è una donna incinta Notizie correlate Migranti, 39 sbarcati a Pozzallo: tutti uominiLa Capitaneria di porto di Pozzallo aveva comunicato nelle scorse ore che una propria motovedetta era diretta verso un target con un determinato... Leggi anche: Migranti, sbarcati 222 a Pozzallo e 95 a Lampedusa. In Cdm nuovo ddl Panoramica sull’argomento Si parla di: Pozzallo, soccorse nella notte 121 persone dalla Guardia Costiera. Pozzallo. Nel cuore della notte giunti 121 migranti al portoPOZZALLO, 24 Aprile 2026 - Si sono concluse nel cuore della notte le operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, con l’arrivo al porto di ... radiortm.it Migranti: 121 persone soccorse nella notte dalla Guardia costieraUn motopeschereccio in legno sarebbe partito dalla Libia almeno un paio di giorni prima del salvataggio. A bordo 121 persone. meridionews.it