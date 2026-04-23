Migranti 39 sbarcati a Pozzallo | tutti uomini

Quaranta migranti sono arrivati oggi a Pozzallo a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto. Tutti gli sbarcati sono uomini, e al momento non ci sono altre informazioni sulle loro identità o provenienza. La motovedetta era partita da circa sette-otto ore e si trovava ancora in fase di rientro, secondo quanto comunicato dalle autorità portuali.

La Capitaneria di porto di Pozzallo aveva comunicato nelle scorse ore che una propria motovedetta era diretta verso un target con un determinato numero di persone a bordo, con un rientro previsto dopo circa 7-8 ore. L’operazione di monitoraggio e assistenza è proseguita per tutta la notte, attivando il consueto dispositivo di accoglienza e sicurezza. All’arrivo in porto, il numero complessivo delle persone prese in carico è risultato essere 39 migranti, tutti uomini e maggiorenni. Le operazioni di sbarco si sono concluse alle 8.45 di questa mattina. Durante le procedure di accoglienza, un migrante è stato trasferito all’ospedale con un’ambulanza del 118 per accertamenti sanitari.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 39 sbarcati a Pozzallo: tutti uomini Notizie correlate Leggi anche: Migranti, sbarcati 222 a Pozzallo e 95 a Lampedusa. In Cdm nuovo ddl Leggi anche: Pozzallo:222 sbarcati,molti con scabbia Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Inclusione abitativa dei migranti e contrasto al caporalato: dalla Regione 40 milioni per i Comuni. Soccorso a largo di Pozzallo: sbarcati 39 migranti nella nottePOZZALLO, 23 Aprile 2026 – Un nuovo sbarco autonomo ha interessato la costa ragusana nelle prime ore di oggi. Una motovedetta della Guardia Costiera di Pozzallo è intervenuta durante la notte per ... radiortm.it Migranti: da inizio anno sbarcate 7.701 persone sulle nostre coste. Quasi 1.600 ad aprileSono finora 7.701 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 13.338 mentre nel 2024 furono 16.090. Il dato è stato diffuso dal ministero degli ... agensir.it