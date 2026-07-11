Migliaia di serpenti invadono la Cina
Migliaia di serpenti sono stati trovati nelle strade di diverse città cinesi dopo il passaggio del tifone Maysak e un’alluvione che ha danneggiato gli allevamenti di rettili. Le alluvioni hanno causato l’invasione di questi animali, ora liberi nel territorio urbano. Non ci sono segnalazioni di incidenti gravi o di persone ferite, ma la presenza dei serpenti ha creato scompiglio tra la popolazione locale. Le autorità stanno cercando di gestire la situazione e di catturare gli animali.
Il tifone Maysak ha colpito il sud e una devastante alluvione ha distrutto anche gli allevamenti di rettili: ora si aggirano per le città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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