Dopo un'alluvione, circa 900 serpenti velenosi sono scappati da un allevamento. In due giorni, una squadra di volontari ha catturato circa 3.000 esemplari. Non sono stati segnalati incidenti gravi o morsi finora. La fuga ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, ma le operazioni di cattura continuano. La maggior parte dei serpenti, secondo le fonti, è stata recuperata o uccisa. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Ne erano scappati circa 900 da un allevamento travolto dall'alluvione. Una squadra di volontari dice di averne catturati fino a 3.000 in due giorni. È il paradosso della caccia ai serpenti di Hengzhou, nella regione cinese del Guangxi, dove cobra e serpenti dei ratti si sono riversati nelle strade sommerse e le immagini degli esemplari che nuotano nell'acqua fangosa hanno fatto il giro del mondo. Dietro i video virali, però, c'è un disastro molto più grave: i morti nel Guangxi sono 39, 26 dei quali proprio a Hengzhou, dove ha ceduto l'argine del bacino di Liulan. La caccia casa per casa I serpenti sono fuggiti lunedì 6 luglio dall'allevamento del villaggio di Dengwei, nella township di Yunbiao, quando l'acqua ha distrutto la struttura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Cina, serpenti velenosi fuggiti nell'alluvione: catturati a migliaia

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BreaKing:Quasi 900 serpenti, tra cui cobra velenosi, sono fuggiti dopo che le inondazioni..

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Serpenti in fuga dall'allevamento in Cina dopo le alluvioni, tra i 900 esemplari scappati anche cobra velenosiDopo le alluvioni nel sud della Cina, circa 900 serpenti sono fuggiti da un allevamento sommerso, tra cui numerosi cobra velenosi.

Centinaia di serpenti velenosi in fuga tra le strade allagate di un villaggio: le immagini incredibili dalla Cina. Le autorità alla popolazione: “Non toccateli” – IL VIDEOCentinaia di serpenti velenosi sono stati visti fuggire tra le strade allagate di un villaggio nella regione del Guangxi, in Cina.

Temi più discussi: Cina, 900 serpenti fuggono da un allevamento travolto dall’alluvione. Ci sono anche cobra velenosi; L’alluvione libera 900 serpenti: cobra velenosi nei villaggi; Centinaia di serpenti velenosi in fuga tra le strade allagate di un villaggio: le immagini incredibili dalla Cina. Le autorità alla popolazione: Non toccateli – IL VIDEO; Tifone e alluvioni in Cina, oltre 800 serpenti scappano da un allevamento e finiscono tra le strade allagate.

Oltre 900 serpenti, inclusi cobra velenosi, sono fuggiti da un allevamento dopo forti piogge nel sud della Cina. reddit

#CINA Circa 900 serpenti, inclusi cobra velenosi, sono fuggiti da un allevamento allagato a #Hengzhou (Guangxi) a causa delle devastanti inondazioni causate dalla tempesta Maysak. Si registrano residenti morsi: squadre di soccorso già sul posto x.com

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