Bagnoli in migliaia ' invadono' il cantiere dell' America' s Cup | Giù le mani dal quartiere

A Bagnoli, migliaia di persone si sono radunate davanti al cantiere dedicato ai lavori di riqualificazione legati all'evento internazionale. La folla ha attraversato le barriere di sicurezza, entrando nel sito dove si stanno svolgendo le operazioni di preparazione. La presenza numerosa ha causato disagi e ha portato a tensioni con le forze dell’ordine, che hanno cercato di gestire la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni della protesta.

Centinaia di persone, forse migliaia, hanno fatto irruzione nel cantiere per i lavori di riqualificazione di Bagnoli. Si è concluso così il corteo del primo maggio di attivisti, comitati e lavoratori. I manifestanti, radunati alle 10 a piazzale Tecchio, hanno sfilato lungo via Diocleziano e via.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Lavori America’s Cup, a Bagnoli migliaia di persone in corteo. Raccolti campioni nel cantiere per farli analizzareComitati e abitanti hanno sfilato in corteo a Bagnoli per dire basta ai lavori per l'America's Cup che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno... Leggi anche: Bagnoli, abitanti bloccano per un’ora il cantiere dell'America's Cup Altri aggiornamenti Corteo di Bagnoli, in centinaia contro i lavori per America’s cup. Raccolti campioni di terra nel cantiere le analisiComitati e abitanti hanno sfilato in corteo a Bagnoli per dire basta ai lavori per l’America’s Cup che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno creato disagi al traffico; la preoccupazione più alta, ... fanpage.it Napoli, in migliaia a Bagnoli contro America's Cup. Scritta contro Manfredi: Lui nella colmataLa solidarietà di Fico al sindaco di Napoli: Episodio grave e preoccupante. Consentito l’ingresso ad alcuni manifestanti. Prelevati campioni da cantiere Migliaia di partecipanti, in testa i ... napoli.repubblica.it