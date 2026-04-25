Lavori socialmente utili a Fara Filiorum Petri | Piccoli gesti quotidiani che hanno un valore concreto e visibile

A Fara Filiorum Petri sono iniziati i lavori socialmente utili che coinvolgono giovani immigrati ospiti nel territorio. Le attività sono state avviate nei giorni scorsi in collaborazione con il Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas). I giovani partecipano a piccoli interventi quotidiani, svolti in modo organizzato, che hanno un impatto pratico sul bene comune. Le iniziative si inseriscono in un programma di integrazione e collaborazione promossa dall’amministrazione comunale.

A Fara Filiorum Petri sono state avviate, nei giorni scorsi, le attività di lavori socialmente utili dei ragazzi immigrati ospiti nel comune in collaborazione con il Cas. I ragazzi ospiti del centro, insieme alla cooperativa Versoprobo che gestisce il servizio, si stanno occupando della pulizia e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Controlli elettronici della velocità a Fara Filiorum Petri: il calendario di febbraioLe operazioni si svolgeranno nei giorni di martedì 3, giovedì 5, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26 febbraio Il... Mappa degli artisti: un’opera di Fara Filiorum Petri nel nuovo progetto di editoria indipendenteNell’ambito del panorama dell’editoria indipendente Etimologia magazine, fondato dalla visual designer Valentina Romeo, nasce un nuovo progetto...