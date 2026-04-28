Intimate touch | perché i piccoli gesti quotidiani fanno la differenza nella relazione

I gesti quotidiani come carezze, abbracci e piccoli segnali di affetto spesso vengono considerati scontati, ma in realtà svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento di una relazione. Questi atti semplici, spesso ripetuti senza troppa attenzione, contribuiscono a rafforzare il legame tra le persone coinvolte. La loro presenza costante può influenzare il modo in cui si vive e si percepisce la vicinanza tra i partner.

C arezze, abbracci, piccoli gesti quotidiani. Spesso vengono dati per scontati, ma in realtà rappresentano uno degli elementi più importanti per il benessere di una relazione. Si chiama intimate touch e indica proprio quel contatto fisico non sessuale – come un abbraccio spontaneo o una carezza – capace di creare vicinanza, connessione e complicità tra due partner, senza necessariamente avere una finalità erotica. Sono gesti semplici, ma con un impatto profondo: rafforzano il legame emotivo e contribuiscono alla stabilità della coppia. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Intimate touch e relazione di coppia: cosa dice la scienza.🔗 Leggi su Iodonna.it

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7 simple gestures to make a woman feel loved

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