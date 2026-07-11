Metti una sera ospite delle foreste In pista da Foglietta a Iacchetti L’orma di Gratteri i tour di Botteri

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’edizione di quest’anno di Naturalmente Pianoforte presenta una serata dedicata alle foreste, con esibizioni in pista di artisti come Foglietta e Iacchetti. Sono stati annunciati interventi di figure come Gratteri e i tour di Botteri. La manifestazione mira a unire diversi linguaggi artistici, sottolineando la natura fluida dell’espressione creativa. L’obiettivo è superare le barriere tra le discipline per valorizzare l’interdisciplinarità.

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L’edizione di quest’anno di Naturalmente Pianoforte vuole scardinare le barriere tra i linguaggi e dimostrare che l’espressione artistica è un ecosistema fluido. In un cartellone sfaccettato come non mai la rassegna "Gli Incontri - Le Parole" è al centro della scena. Sotto la guida di Andrea Scanzi e Don Luigi Verdi le piazze storiche e i belvedere del Casentino diventano spazi di dibattito al tramonto, dove le parole di grandi ospiti provano a sbrogliare, accompagnate dal pianoforte, la matassa del nostro presente. Il sipario si alza martedì 14 luglio alle 21 a Poppi, in Piazza Bordoni con un faccia a faccia inedito: Scanzi dialogherà con don Luigi Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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