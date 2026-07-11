L’edizione di quest’anno di Naturalmente Pianoforte presenta una serata dedicata alle foreste, con esibizioni in pista di artisti come Foglietta e Iacchetti. Sono stati annunciati interventi di figure come Gratteri e i tour di Botteri. La manifestazione mira a unire diversi linguaggi artistici, sottolineando la natura fluida dell’espressione creativa. L’obiettivo è superare le barriere tra le discipline per valorizzare l’interdisciplinarità.

L’edizione di quest’anno di Naturalmente Pianoforte vuole scardinare le barriere tra i linguaggi e dimostrare che l’espressione artistica è un ecosistema fluido. In un cartellone sfaccettato come non mai la rassegna "Gli Incontri - Le Parole" è al centro della scena. Sotto la guida di Andrea Scanzi e Don Luigi Verdi le piazze storiche e i belvedere del Casentino diventano spazi di dibattito al tramonto, dove le parole di grandi ospiti provano a sbrogliare, accompagnate dal pianoforte, la matassa del nostro presente. Il sipario si alza martedì 14 luglio alle 21 a Poppi, in Piazza Bordoni con un faccia a faccia inedito: Scanzi dialogherà con don Luigi Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metti una sera ospite delle foreste. In pista da Foglietta a Iacchetti. L’orma di Gratteri, i tour di Botteri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Metti una sera a cena con Sal Da VinciDopo aver partecipato a un evento di firma copie del suo album “Per sempre sì”, Sal Da Vinci è stato visto entrare nel ristorante “Trotter” a...

Enzo Iacchetti e Anna Foglietta, le star del partito della Flotilla: la "campagna acquisti" di AvsL'evento si svolge oggi dalle 18 alle 22 nella zona dell’ex mattatoio, presso la “Città dell’altra economia”.

Argomenti più discussi: Metti una sera ospite delle foreste. In pista da Foglietta a Iacchetti. L’orma di Gratteri, i tour di Botteri; Metti una sera a cena a Villa Panza con la signora Coriandoli; Contaminazioni d’autore a Monza. Tra fado, jazz e ritmi bulgari . L’estate accende la Villa Reale; Burde raddoppia, bistecche e peposo al Michelangelo.

Metti una sera ospite delle foreste. In pista da Foglietta a Iacchetti. L’orma di Gratteri, i tour di BotteriPersonaggi dello spettacolo, della giustizia e dell’informazione si raccontano davanti al pubblico. Talk show a cielo aperto sotto la regia di Scanzi. La grande solidarietà, la spiritualità di don V ... lanazione.it