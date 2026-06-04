Metti una sera a cena con Sal Da Vinci

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver partecipato a un evento di firma copie del suo album “Per sempre sì”, Sal Da Vinci è stato visto entrare nel ristorante “Trotter” a Montechiarugolo. La sera stessa, centinaia di fan si erano radunate per incontrarlo e ottenere autografi, creando un’ampia folla. L’artista è arrivato poco dopo, senza rilasciare dichiarazioni, e si è seduto a cena in un ambiente riservato.

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Dopo poche ore dall’incredibile bagno di folla ai “Petali”dove ha firmato un numero impressionante di copie del suo album “ Per sempre sì ”, Sal Da Vinci ha fatto capolino al ristorante “Trotter” a Montechiarugolo. Una cena privata per incontrare gli amici di una vita che vivono qui. Arriva il cantautore Gianni Bella che abita qui vicino, accompagnato dalla moglie Paola e dalla figlia Chiara. "Sei un grande, con la tua musica hai fatto innamorare tante persone", dice Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e quinto (acclamatissimo) posto all’ Eurovision Song Contest, ha accolto, domenica sera, il fratello di Marcella. "Lui li ha fatti innamorare e tu li hai fatti sposare", gli fa eco Franco Pulvirenti, manager, amico e collaboratore di entrambi i musicisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Per sempre sì IN SICILIANO (Sal Da Vinci) SANREMO 2026

Video Per sempre sì ?? IN SICILIANO (Sal Da Vinci) SANREMO 2026

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