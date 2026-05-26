L'evento si svolge oggi dalle 18 alle 22 nella zona dell’ex mattatoio, presso la “Città dell’altra economia”. Tra gli oratori previsti ci sono Enzo Iacchetti e Anna Foglietta, entrambi coinvolti nel partito della Flotilla. L’elenco degli interventi è in fase di aggiornamento continuo.

L’elenco degli oratori è in continua evoluzione. Il tempo, del resto, non manca: alla “Città dell’altra economia”, nell’area dell’ex mattatoio, l’appuntamento è fissato dalle 18 alle 22. Sui social Nicola Fratoianni, leader di Avs, ha chiamato a raccolta il popolo Pro-Pal: chi è indignato per quanto è accaduto alla Flotilla mercoledì prossimo, 27 maggio, non può mancare. Quel giorno a Roma è organizzato l’evento «finanziato dal Parlamento europeo», si legge nella nota che illustra il programma dell’iniziativa - “ Justice for Palestine ”, ovvero «stop al trattato Ue-Israele». A tirare le fila è European Left Alliance, il gruppo politico tra i cui banchi, a Strasburgo, siedono Mimmo Lucano, storico sindaco di Riace e paladino dei migranti, e Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enzo Iacchetti e Anna Foglietta, le star del partito della Flotilla: la "campagna acquisti" di Avs

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