Il meteo a Roma il 11 luglio 2026 alle 19:15 mostra condizioni di tempo stabile e soleggiato durante tutto il giorno. Le previsioni indicano un cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con assenza di precipitazioni. La giornata è caratterizzata da temperature in linea con le medie stagionali e assenza di eventi meteorologici significativi. La situazione rimane invariata nelle ore successive, senza variazioni rilevanti nelle condizioni atmosferiche.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini di asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma anche molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne e specie in Appennino ora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-07-2026 ore 19:15

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