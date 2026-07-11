meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini più asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-07-2026 ore 06:15

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

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