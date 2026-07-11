L’anticiclone africano molla leggermente la presa nel weekend permettendo infiltrazioni fresche in quota con temporali pomeridiani ma caldo ancora intenso, poi nuova rimonta la prossima settimana con clima rovente. L’attuale situazione sinottica vede il promontorio anticiclonico in una lieve e temporanea fase di cedimento, con calo dei geopotenziali che permette il transito di un piccolo cavetto d’onda in quota sul Mediterraneo. Ma già nella giornata di domani, secondo il Centro Meteo Italiano, il cavetto d’onda in quota si muoverà dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, mentre il promontorio africano torna subito a rinforzarsi tra Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, con conseguenze anche sull'Italia; weekend con instabilità termo-convettiva e ondata di caldo a seguire. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meteo, l'anticiclone cede ma è solo un'illusione: temporali nel weekend e poi nuova fiammata record oltre i 40°C

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