Nel pomeriggio si prevedono temporali di calore in diverse zone del paese, con particolare intensità nelle aree interne e lungo le coste. Le regioni più a rischio sono quelle situate tra le zone montuose degli Appennini e le aree costiere, dove le nubi potrebbero arrivare dalle montagne. Le temperature continueranno a salire fino a mezzogiorno prima di dare spazio a rovesci temporaleschi, che interesseranno principalmente le zone interne e le aree vicino alle montagne.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali dopo la mezzogiorno?. Quali zone costiere rischiano l'arrivo delle nubi dagli Appennini?. Chi deve prestare massima prudenza per le escursioni pomeridiane?. Come cambieranno le temperature nelle prossime ore?.? In Breve Temporali pomeridiani previsti su Dolomiti, area veronese e zone del cuneese.. Instabilità su Appennini e coste tirreniche con possibili sconfinamenti marittimi.. Sud interessato da temporali irregolari lungo la dorsale appenninica.. Venti deboli da settori settentrionali mantengono i mari quasi calmi.. L’anticiclone perde forza su tutta la penisola questo giovedì 28 maggio, portando una mattinata di nubi sparse e un pomeriggio caratterizzato da temporali di calore che colpiranno diverse aree del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’anticiclone cede: arrivano temporali di calore nel pomeriggio

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METEO – Piogge e Schiarite | Allerta Forte Maestrale e Mareggiate

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