Un matematico spagnolo ha pubblicato un ragionamento che sostiene che, dal punto di vista statistico, Messi non dovrebbe esistere. Secondo il divulgatore, la probabilità di un talento come il suo è di circa uno su 570 milioni. La sua analisi è diventata virale sui social media e si basa su calcoli relativi alle possibilità di sviluppare un talento così raro.

Sul talento di Leo Messi gli aggettivi sono finiti da un pezzo. Così, per raccontarlo, tocca alla matematica. Il giovane divulgatore scientifico spagnolo Javier Gironza ha pubblicato su Instagram un ragionamento diventato virale, sintetizzabile in una frase: “ Da un punto di vista matematico, Messi non dovrebbe esistere”. E, numeri alla mano, la tesi regge più di quanto sembri. Messi e la campana di Gauss: sei deviazioni oltre il mondo. Il punto di partenza è la distribuzione di gol e assist ogni 90 minuti dei giocatori dei cinque maggiori campionati europei. Messa su un grafico, quella distribuzione forma una campana di Gauss quasi perfetta: media di circa 0,35 tra gol e assist a partita, con una deviazione standard di poco meno di 0,20. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Messi non dovrebbe esistere”: un matematico dimostra perché è un’anomalia da uno su 570 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

“Da un punto di vista matematico, Messi non dovrebbe esistere”: la dimostrazione del matematico Javier GironzaUn matematico spagnolo ha affermato che, secondo calcoli e modelli matematici, la presenza di Messi non sarebbe possibile.

Odifreddi all’ultima follia: “Taiwan come Salò”. Su La 7 dice che non ha diritto di esistere perché fascista (video)Durante una puntata di un programma televisivo, il matematico e scrittore ha affermato che Taiwan non avrebbe diritto di esistere, paragonandola a...