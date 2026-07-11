Da un punto di vista matematico Messi non dovrebbe esistere | la dimostrazione del matematico Javier Gironza
Un matematico spagnolo ha affermato che, secondo calcoli e modelli matematici, la presenza di Messi non sarebbe possibile. Gironza ha illustrato come le sue equazioni e le sue analisi portino a questa conclusione, sottolineando che si tratta di un risultato teorico e astratto. La dichiarazione si basa su un approccio matematico, senza riferimenti a aspetti sportivi o biologici.
Un matematico e divulgatore scientifico spagnolo, Javier Gironza, ha spiegato perché "matematicamente Messi non dovrebbe esistere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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