Odifreddi all’ultima follia | Taiwan come Salò Su La 7 dice che non ha diritto di esistere perché fascista video

Durante una puntata di un programma televisivo, il matematico e scrittore ha affermato che Taiwan non avrebbe diritto di esistere, paragonandola a Salò e definendola fascista. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli spettatori. La discussione si è concentrata sul ruolo di Taiwan come democrazia e sulla sua storia politica, ma l'intervento ha attirato l'attenzione per le sue affermazioni forti e controverse.

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