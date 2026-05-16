Odifreddi all’ultima follia | Taiwan come Salò Su La 7 dice che non ha diritto di esistere perché fascista video
Durante una puntata di un programma televisivo, il matematico e scrittore ha affermato che Taiwan non avrebbe diritto di esistere, paragonandola a Salò e definendola fascista. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli spettatori. La discussione si è concentrata sul ruolo di Taiwan come democrazia e sulla sua storia politica, ma l'intervento ha attirato l'attenzione per le sue affermazioni forti e controverse.
Una enormità dopo l’altra. Il professor Odifreddi ne spara un’altra enorme a L’Aria che tira. Si parlava di Taiwan che per lui, uomo di sinistra, non è semplicemente una democrazia asiatica, l’isola dove la rivoluzione maoista non è arrivata. Su La7 afferma che Taiwan “non ha diritto di esistere” perché fascista. Un’affermazione che ha del grottesco e stupisce la prosopopea con cui in trasmissione si è lanciato in una spiegazione dello status di Taiwan: sì, proprio quella Repubblica di Cina che da settantasette anni il Partito comunista cinese minaccia di invadere. Per Odifreddi invece ” Taiwan è l’analogo di quella che sarebbe la Repubblica di Salò oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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