volata vincente per merlier nella 7^ tappa del tour pogacar resta in giallo

Notizia in breve

Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux, lunga 175 chilometri. La classifica generale rimane invariata, con il leader ancora in maglia gialla. La corsa si è conclusa con una volata, che ha premiato il ciclista belga. Nessun cambiamento si registra nella posizione dei primi in classifica complessiva. La tappa si è conclusa nel capoluogo francese, con Merlier che ha prevalso nello sprint finale.