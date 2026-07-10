Volata vincente per Merlier nella 7^ tappa del Tour Pogacar resta in giallo
Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux, lunga 175 chilometri. La classifica generale rimane invariata, con il leader ancora in maglia gialla. La corsa si è conclusa con una volata, che ha premiato il ciclista belga. Nessun cambiamento si registra nella posizione dei primi in classifica complessiva. La tappa si è conclusa nel capoluogo francese, con Merlier che ha prevalso nello sprint finale.
Sul traguardo di Bordeaux la spunta il belga, nessuna variazione in testa alla classifica generale. BORDEAUX (FRANCIA) - Tim Merlier conquista il successo nella settima tappa del Tour de France 2026, la Hagetmau-Bordeaux, di 175.1 km. Il ciclista della Soudal Quick-Step scatta al momento giusto, bruciando tutto il resto della concorrenza nel secondo arrivo in volata di questa edizione della Grande Boucle. Alle spalle del belga, alla sua quarta affermazione al Tour, si piazzano il norvegese Soeren Waerenskjold (Uno-X-Mobility) e l'eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Soltanto nono il detentore della maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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