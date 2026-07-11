Merino si diverte con il sogno diventato realtà dopo aver creato un altro spettacolo in ritardo in Spagna

Mikel Merino ha festeggiato la qualificazione della Spagna alle semifinali della Coppa del Mondo, definendo il risultato come un “sogno diventato realtà”. Durante la partita contro il Belgio, ha segnato un gol nel finale, portando la squadra al 2-1 finale. La vittoria ha permesso alla nazionale di avanzare nel torneo, con Merino che ha condiviso la sua soddisfazione sui social.

2026-07-10 23:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mikel Merino ha definito il passaggio della Spagna alle semifinali della Coppa del Mondo un “sogno diventato realtà” dopo aver segnato un’altra vittoria nel finale sigillando la vittoria per 2-1 sul Belgio. L’attaccante dell’Arsenal, che ha dimostrato grande versatilità per il club e per la nazionale sia come centrocampista che come centravanti improvvisato, ha segnato un gol vincente nei minuti di recupero negli ottavi di finale contro il Portogallo. E, a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari a Los Angeles, il sostituto all’85’ ha deciso un altro pareggio a favore dei campioni d’Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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