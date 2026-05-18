PGA Championship | la Rai riflette sul ‘sogno diventato realtà’ dopo aver conquistato il primo titolo major
La Rai sta considerando la possibilità di trasmettere il PGA Championship, uno dei tornei più prestigiosi del golf, dopo aver ottenuto i diritti per il primo titolo major. La decisione arriva in seguito all’interesse mostrato dall’emittente verso l'evento, che ha riscosso grande attenzione tra gli appassionati. La competizione si svolgerà nel 2026, e l’ente televisivo sta valutando le modalità di copertura per offrire agli spettatori una visione completa delle partite. La notizia è stata comunicata da fonti ufficiali.
2026-05-18 13:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. “Estremamente gratificante, estremamente impegnativo”, ha detto la Rai a Golf Channel durante la cerimonia del trofeo. “È sicuramente un ottovolante arrivare a questi punti. È un sogno che diventa realtà.” “È un viaggio fantastico arrivare a questo punto”, ha aggiunto la Rai. “C’è così tanto da dire. È ancora difficile per me capirlo perché penso anche che ciò che serve per esibirsi in un torneo come questo sia molto diverso. Avere una visione più ampia delle cose, una prospettiva più ampia sul viaggio fino a questo punto, devi rimanere estremamente presente, estremamente concentrato su ciò che hai di fronte”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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