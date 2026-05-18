PGA Championship | la Rai riflette sul ‘sogno diventato realtà’ dopo aver conquistato il primo titolo major

La Rai sta considerando la possibilità di trasmettere il PGA Championship, uno dei tornei più prestigiosi del golf, dopo aver ottenuto i diritti per il primo titolo major. La decisione arriva in seguito all’interesse mostrato dall’emittente verso l'evento, che ha riscosso grande attenzione tra gli appassionati. La competizione si svolgerà nel 2026, e l’ente televisivo sta valutando le modalità di copertura per offrire agli spettatori una visione completa delle partite. La notizia è stata comunicata da fonti ufficiali.

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