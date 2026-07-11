Mikel Merino ha segnato di nuovo, portando la Spagna in semifinale. Dopo aver deciso contro il Portogallo, ha realizzato il primo gol contro il Belgio poco meno di due minuti dopo essere entrato in campo. La sua rete ha contribuito alla vittoria della squadra in questa fase del torneo.

Era stato decisivo contro il Portogallo, concede il bis contro il Belgio. Stavolta però Mikel Merino, l'uomo in più della Spagna, impiega poco meno di due minuti dal suo ingresso in campo per colpire. Vittoria sofferta ma meritata quella della Roja che si regala la semifinale con la Francia come negli Europei di due anni fa mentre sarà la prima volta nei Mondiali. Le Furie Rosse continuano a inseguire il sogno della doppietta già realizzata da Del Bosque 16 anni fa e portano a 36 il numero di gare senza sconfitte (il record dell'Italia di Roberto Mancini è a un passo), la «generazione dei fenomeni» dei Diavoli di Garcia saluta il Mondiale e forse anche la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Merino lo ha fatto di nuovo. Furie Rosse in semifinale

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HO UN BRUTTO PENSIERO SPAGNA-BELGIO 2-1

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