Un uomo ha condiviso con un’esperta dei sentimenti di un magazine un episodio accaduto recentemente, in cui ha avuto un rapporto sessuale nel letto di un uomo. Secondo la sua testimonianza, sono stati scoperti dal proprietario della casa, che ha reagito violentemente, cacciandolo via con una scopa. Nel racconto, l’uomo ha anche parlato di uno stile di vita caratterizzato da eccessi e comportamenti sregolati.

Una vita sregolata, di eccessi e di sesso. Un uomo ha raccontato all’esperta dei sentimenti Jane sul Daily Star alcuni aneddoti che hanno catturato l’attenzione della redazione. “Tra i 16 e i 26 anni sono stato una persona orribile. – ha scritto il protagonista di questa storia – Ero egoista, arrogante e sregolato. Frequentavo cattive compagnie, bevevo, fumavo roba di pessima qualità e combinavo guai. Ho avuto rapporti sessuali con decine di ragazze e le ho trattate malissimo”. E ancora: “Una volta volevo dei soldi per un’estate a Ibiza. I miei genitori si sono rifiutati di collaborare, così sono entrato di nascosto in casa di mia nonna e ho rubato i risparmi che teneva sotto il mio letto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto sesso con la mia ragazza nel letto di suo padre. Lui ci ha scoperti, è andato su tutte le furie e mi ha cacciato a colpi di scopa”: lo sfogo di un uomo

Reborn as loser, I was looked down upon by my beautiful wife, but now she regrets it! #cdrama

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