IL DERBY 2 Passarini | Tolentino non si arrende Non lasceremo nulla di intentato fino alla fine

Il Tolentino si prepara all’ultima partita di questa stagione, con l’allenatore che ha dichiarato come la squadra non abbia intenzione di arrendersi e continuerà a lottare fino all’ultimo minuto. La partita è prevista per le 16 e rappresenta l’occasione per chiudere un’annata difficile con un risultato positivo. Passarini ha sottolineato la volontà di concludere in modo dignitoso, nonostante le sfide affrontate durante l’intero campionato.

"C’è la volontà di chiudere in bellezza una stagione complessa". Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, sull’ultima gara in programma alle 16.30 a Matelica. I cremisi hanno centrato sette giorni fa la salvezza ma hanno l’ambizione di chiudere con una vittoria per giocarsi sino alla fine l’ultimo barlume di speranza di playoff, che si realizzerebbe soltanto grazie ad una combinazione di risultati favorevole. "La squadra – dice il tecnico – si è allenata con la mentalità di chi non si arrende, onoreremo il campionato e la maglia giocandoci ogni chance fino all’ultimo istante. È stata una stagione difficile sotto tanti aspetti, ma ora abbiamo l’intento di chiudere con il miglior risultato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL DERBY/2. Passarini: "Tolentino non si arrende. Non lasceremo nulla di intentato fino alla fine» Notizie correlate Leggi anche: Il derby. Passarini: "Soddisfatto del mio Tolentino». Bilò: "Montefano, la stagione è molto positiva» Leggi anche: Eccellenza. Passarini: "Tolentino, mostra il tuo valore. Possiamo tenere testa alla leader K Sport» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il derby. Passarini: Soddisfatto del mio Tolentino. Bilò: Montefano, la stagione è molto positiva; Il derby Passarini | Soddisfatto del mio Tolentino Bilò | Montefano la stagione è molto positiva. Il derby. Passarini: Soddisfatto del mio Tolentino». Bilò: Montefano, la stagione è molto positiva»La vittoria gratifica il lavoro svolto. Un plauso alla squadra che nonostante le difficoltà non ha mai mollato. Si ... msn.com Imperia-Sanremese, il derby finisce 2 a 2Imperia. Finisce con un pareggio il derby tra Imperia e Sanremese, giocato questo pomeriggio allo stadio Nino Ciccione. Un 2-2 che racconta una partita dai due volti: partenza travolgente dei nerazz ... riviera24.it Stefano Passarini - nb-no.facebook.com facebook