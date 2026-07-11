Durante un intervento, la podcaster Bunnie Xo ha raccontato di aver preso peso mentre si sottoponeva a un ciclo di fecondazione in vitro. Ha riferito che alcune persone le hanno detto che era più grossa del marito, senza rispetto. La donna ha condiviso anche di aver ricevuto insulti online durante il percorso di procreazione assistita con il suo ex marito.

La podcaster Bunnie Xo ha ricordato gli insulti ricevuti online durante il percorso di PMA (procreazione medicalmente assistita) con l’ormai ex marito Jelly Roll. La conduttrice ne ha parlato nella puntata del 7 luglio del suo podcast “Dumb Blonde” con ospite Baylen Dupree protagonista della serie di reality TV “Baylen Out Loud” trasmessa su TLC e per aver raccontato pubblicamente la sua vita con la sindrome di Tourette. Le due si sono confrontate su endometriosi, aumento di peso e cattiveria online, due esperienze diverse ma segnate dallo stesso filo conduttore: il corpo esposto al giudizio di sconosciuti. Bunnie Xo ha raccontato che durante l’IVF – Fecondazione in vitro embryo transfer il suo corpo è cambiato, e con lui anche i commenti che riceveva online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mentre facevo la fecondazione in vitro, ho preso peso. La gente diceva: ‘Oh, ora è più grossa di suo marito’. Non c’è rispetto”: lo sfogo della podcaster Bunnie Xo

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