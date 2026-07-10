Una donna di 46 anni ha commentato sui social le critiche ricevute per l’aumento di peso, attribuito alla fecondazione in vitro. La donna ha condiviso il suo percorso di fertilità, descritto come difficile, e ha annunciato la fine del suo matrimonio con un artista. Le sue parole sono state una risposta alle osservazioni sul suo aspetto fisico. La discussione si è concentrata sui cambiamenti legati alle procedure di fertilità e sulle difficoltà personali affrontate durante il percorso.

Una 46enne risponde a chi la critica sui social per l’aumento di peso dovuto alla fecondazione in vitro. Mentre condivide il suo straziante percorso di fertilità e affronta la fine del suo matrimonio con Jelly Roll. per saperne di più. Bunnie Xo si fa sentire dopo aver affrontato un’ondata di critiche online sul suo aspetto durante il percorso di FIV. La conduttrice di podcast 46enne ha rivelato che i trattamenti ormonali hanno causato un aumento di peso. Scatenando commenti crudeli da parte di sconosciuti, con alcuni che hanno paragonato la sua corporatura a quella del marito da cui si è separata, la star country Jelly Roll. Ha dichiarato che le osservazioni l’hanno spinta a smettere per un periodo di documentare pubblicamente i suoi trattamenti di fertilità. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Fecondazione in vitro: 46enne criticata per aumento di peso

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