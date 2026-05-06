Sondrio rende più moderni i suoi semafori | onda verde per ridurre code e inquinamento

A Sondrio sono stati aggiornati i semafori della città, con l’installazione di un sistema che permette di gestire gli impianti da remoto e monitorare il traffico in tempo reale. La novità principale consiste nell’implementazione dell’onda verde, una funzione che favorisce uno scorrimento più fluido del traffico, riducendo le soste e le emissioni di inquinanti. L’intervento riguarda tutti gli impianti semaforici presenti nel territorio comunale.

Migliore scorrimento del traffico, manutenzione e gestione da remoto, monitoraggio del flusso in tempo reale e onda verde per ridurre le code e insieme le emissioni inquinanti: il progetto elaborato dall'Amministrazione comunale, che ha coinvolto tutti gli impianti semaforici di Sondrio, si è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora lavori ai semafori, stop di due giorni all"onda verde": ecco le vie